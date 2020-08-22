Один человек погиб и двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии по улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента 20 августа, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

В 23:00 водитель Lacetti Ш. А. (18 лет), находясь за рулем в нетрезвом состоянии, потерял управление и столкнулся с металлической опорой осветительного фонаря, установленного по разделительной полосе.

Фото: ГУБДД.

В результате ДТП пассажир автомобиля И. Ш. (19 лет) скончался на месте от полученных тяжелых травм. Водитель Lacetti Ш. А. и еще один пассажир — К. К. (19 лет) — были госпитализированы с телесными повреждениями.

Следственный отдел при УКД ОВД Яккасарайского района ведет предварительное следствие инцидента.