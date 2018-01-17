Подтвержденные сообщения о готовящихся правонарушениях и преступлениях будут поощряться. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 8 января, которым утверждено положение о порядке поощрения граждан и общественных организаций за активное участие в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, сообщает Norma.uz.

Основанием для поощрения могут стать:

  • предупреждение или пресечение планируемого или совершаемого умышленного административного правонарушения;
  • предупреждение совершения преступления в результате сообщения о его подготовке в правоохранительные органы;
  • пресечение умышленного преступления и содействие правоохранительным органам в его полном раскрытии;
  • установление доказательств, содействующих раскрытию преступления либо раскрытие преступления в результате предоставления сведений о лицах, его совершивших, или их местонахождении;
  • предоставление сведений о месте, где скрываются объявленные в розыск лица, а также содействие правоохранительным органам в их поимке;
  • установление без вести пропавшего лица на основании предоставленных о нем сведений;
  • активное участие и проведение мероприятий по агитации и пропаганде профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями среди населения;
  • внедрение в практику предложений и инициатив по устранению причин совершения преступления и способствующих им условий.

Поощрение — это премия, которая выплачивается ведомственными комиссиями по борьбе с преступлениями и профилактике правонарушений. Представление к премированию дают органы, непосредственно осуществляющие профилактику правонарушений. Они же собирают и оформляют все необходимые документы, являющиеся основанием для премирования.

В систему органов, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, входят органы внутренних дел; прокуратуры; Служба национальной безопасности; юстиции; государственной таможенной и налоговой служб; по труду; государственного управления образованием; управления государственной системой здравоохранения; по экологии и охране окружающей среды.

Граждан премируют ведомственные комиссии:

  • до 10 МРЗП — районные (городские) комиссии;
  • до 15 МРЗП — комиссии Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента;
  • до 20 МРЗП — республиканская комиссия.

Помимо уровня комиссии, конкретный размер премии зависит от вида содействия органам профилактики.

Основание для поощрения

Вид поощрения

1.

За каждую представленную подтвержденную информацию по правонарушениям, а также оказанную помощь в розыске лица, совершившего правонарушение (в % к установленным размерам):

по административным правонарушениям и не представляющим большой общественной опасности преступлениям

до 50%

по не особо тяжким преступлениям

до 75%

по тяжким преступлениям

до 100%

по особо тяжким преступлениям

до 150%

К примеру, за сообщение о готовящемся тяжком преступлении на районном уровне можно получить 1 722 400 сумов (10 МРЗП х 100%), а особо тяжком ­- 2 583 600 сумов (10 МРЗП х 150%).

2.

Помощь в установлении без вести пропавшего лица



Благодарность и другие памятные подарки

3.

Активное участие и проведение мероприятий по агитации и пропаганде профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями среди населения

4.

Внедрение в практику предложений и инициатив по устранению причин совершения преступления и способствующих им условий

Общественным организациям денежные премии не выплачиваются, им объявляется благодарность и вручаются памятные подарки.