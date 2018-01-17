Подтвержденные сообщения о готовящихся правонарушениях и преступлениях будут поощряться. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 8 января, которым утверждено положение о порядке поощрения граждан и общественных организаций за активное участие в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, сообщает Norma.uz.
Основанием для поощрения могут стать:
- предупреждение или пресечение планируемого или совершаемого умышленного административного правонарушения;
- предупреждение совершения преступления в результате сообщения о его подготовке в правоохранительные органы;
- пресечение умышленного преступления и содействие правоохранительным органам в его полном раскрытии;
- установление доказательств, содействующих раскрытию преступления либо раскрытие преступления в результате предоставления сведений о лицах, его совершивших, или их местонахождении;
- предоставление сведений о месте, где скрываются объявленные в розыск лица, а также содействие правоохранительным органам в их поимке;
- установление без вести пропавшего лица на основании предоставленных о нем сведений;
- активное участие и проведение мероприятий по агитации и пропаганде профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями среди населения;
- внедрение в практику предложений и инициатив по устранению причин совершения преступления и способствующих им условий.
Поощрение — это премия, которая выплачивается ведомственными комиссиями по борьбе с преступлениями и профилактике правонарушений. Представление к премированию дают органы, непосредственно осуществляющие профилактику правонарушений. Они же собирают и оформляют все необходимые документы, являющиеся основанием для премирования.
В систему органов, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, входят органы внутренних дел; прокуратуры; Служба национальной безопасности; юстиции; государственной таможенной и налоговой служб; по труду; государственного управления образованием; управления государственной системой здравоохранения; по экологии и охране окружающей среды.
Граждан премируют ведомственные комиссии:
- до 10 МРЗП — районные (городские) комиссии;
- до 15 МРЗП — комиссии Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента;
- до 20 МРЗП — республиканская комиссия.
Помимо уровня комиссии, конкретный размер премии зависит от вида содействия органам профилактики.
Основание для поощрения
Вид поощрения
1.
За каждую представленную подтвержденную информацию по правонарушениям, а также оказанную помощь в розыске лица, совершившего правонарушение (в % к установленным размерам):
по административным правонарушениям и не представляющим большой общественной опасности преступлениям
до 50%
по не особо тяжким преступлениям
до 75%
по тяжким преступлениям
до 100%
по особо тяжким преступлениям
до 150%
К примеру, за сообщение о готовящемся тяжком преступлении на районном уровне можно получить 1 722 400 сумов (10 МРЗП х 100%), а особо тяжком - 2 583 600 сумов (10 МРЗП х 150%).
2.
Помощь в установлении без вести пропавшего лица
Благодарность и другие памятные подарки
3.
Активное участие и проведение мероприятий по агитации и пропаганде профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями среди населения
4.
Внедрение в практику предложений и инициатив по устранению причин совершения преступления и способствующих им условий
Общественным организациям денежные премии не выплачиваются, им объявляется благодарность и вручаются памятные подарки.
Денис Ларичкин
Здравствуйте. Меня зовут Ларичкин Денис. В отношении меня было совершено два административных правонарушения: 1 оскорбление личности и достоинства при свидетелях, 2 нанесение легких телесных повреждений. В качестве свидетелей правонарушений были сотрудники милиции. Они ни как не попытались предотвратить правонорушуние, а просто смотрели и бездействовали. Я считаю, что не только надо награждать людей за помощь, но и наказывать сотрудников милиции за бездействие финансово.
Kamol Muminov
отвратительное фото публикации, напоминает советскую пропаганду. Дешевая показуха. Отличный повод отписаться от gazeta.uz навсегда.
Артем Меликов
А не считаете ли вы, что граждан надо поощрять и за сведения о нарушителях ПДД? У нас ежегодно на дорогах гибнут тысячи людей! Я бы был первым, кто сливал бы все данные с регистратора, лишь бы был порядок на наших дорогах! А то сейчас это стоит столько времени и нервных клеток, что даже связываться не хочется.
Алексей Крахмалёв
Достаточно встать у любого перекрестка и можно за 1 час наснимать на видео сотни нарушений ПДД: выезд за стоп-линию, поворот не из крайнего ряда, перестроение через сплошную линию. Еще можно наснимать видео, как бабушки на остановках продают сигареты несовершеннолетним.. Да мало ли преступлений, которые считаются обыденностью. А тут — возможность заработать.