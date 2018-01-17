Подтвержденные сообщения о готовящихся правонарушениях и преступлениях будут поощряться. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 8 января, которым утверждено положение о порядке поощрения граждан и общественных организаций за активное участие в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, сообщает Norma.uz.

Основанием для поощрения могут стать:

предупреждение или пресечение планируемого или совершаемого умышленного административного правонарушения;

предупреждение совершения преступления в результате сообщения о его подготовке в правоохранительные органы;

пресечение умышленного преступления и содействие правоохранительным органам в его полном раскрытии;

установление доказательств, содействующих раскрытию преступления либо раскрытие преступления в результате предоставления сведений о лицах, его совершивших, или их местонахождении;

предоставление сведений о месте, где скрываются объявленные в розыск лица, а также содействие правоохранительным органам в их поимке;

установление без вести пропавшего лица на основании предоставленных о нем сведений;

активное участие и проведение мероприятий по агитации и пропаганде профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями среди населения;

внедрение в практику предложений и инициатив по устранению причин совершения преступления и способствующих им условий.

Поощрение — это премия, которая выплачивается ведомственными комиссиями по борьбе с преступлениями и профилактике правонарушений. Представление к премированию дают органы, непосредственно осуществляющие профилактику правонарушений. Они же собирают и оформляют все необходимые документы, являющиеся основанием для премирования.

В систему органов, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, входят органы внутренних дел; прокуратуры; Служба национальной безопасности; юстиции; государственной таможенной и налоговой служб; по труду; государственного управления образованием; управления государственной системой здравоохранения; по экологии и охране окружающей среды.

Граждан премируют ведомственные комиссии:

до 10 МРЗП — районные (городские) комиссии;

до 15 МРЗП — комиссии Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента;

до 20 МРЗП — республиканская комиссия.

Помимо уровня комиссии, конкретный размер премии зависит от вида содействия органам профилактики.

Основание для поощрения Вид поощрения 1. За каждую представленную подтвержденную информацию по правонарушениям, а также оказанную помощь в розыске лица, совершившего правонарушение (в % к установленным размерам): по административным правонарушениям и не представляющим большой общественной опасности преступлениям до 50% по не особо тяжким преступлениям до 75% по тяжким преступлениям до 100% по особо тяжким преступлениям до 150% К примеру, за сообщение о готовящемся тяжком преступлении на районном уровне можно получить 1 722 400 сумов (10 МРЗП х 100%), а особо тяжком ­- 2 583 600 сумов (10 МРЗП х 150%). 2. Помощь в установлении без вести пропавшего лица



Благодарность и другие памятные подарки 3. Активное участие и проведение мероприятий по агитации и пропаганде профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями среди населения 4. Внедрение в практику предложений и инициатив по устранению причин совершения преступления и способствующих им условий

Общественным организациям денежные премии не выплачиваются, им объявляется благодарность и вручаются памятные подарки.