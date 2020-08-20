Количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 37112, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прирост новых случаев за день составил 594 (днем ранее — 591), в том числе 537 случаев выявлено среди населения и 57 — в карантинном центре под Ташкентом.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти в столице пациентов с COVID-19. Общее число умерших, по статистике Минздрава, составило 248.

Из медучреждений за день был выписан 721 человек, число выздоровевших достигло 32944, или 88%.

Сейчас на стационарном лечении находится 3920 пациента, состояние 330 из них тяжелое, 96 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.