Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту еще одну партию из 58 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск состоялся 18 августа со стартового комплекса LC-40 на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

При этом ракета Falcon 9, запущенная во вторник, уже пять раз побывала в космосе и возвращалась назад. Теперь она стала первой ракетой-носителем SpaceX, которую запустили и посадили в шестой раз. Ранее она участвовала в испытательном беспилотном запуске Crew Dragon на МКС и запускала на орбиту спутники, в том числе три партии интернет-спутников Starlink.

Кроме того, эта запуск стал юбилейной 100-й миссией SpaceX и 92-м запуском ракеты Falcon 9 (она — самая часто использующаяся американская ракета из ныне действующих).

Более того, это считается уже 11-м выводом на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года. Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 595 космических аппаратов.

Сейчас тестирование системы спутникового интернета проводится в закрытом режиме в США и в Канаде. Участники которого не должны разглашать информацию о качестве связи, но в сети появились первые замеры скорости спутникового интернета. Однако на портале Reddit анонимные пользователи опубликовали около 11 тестов скорости Starlink. Так, согласно данным, скорость скачивания составила от 11,38 до 60,24 Мбит/с, а скорость выгрузки — от 4,58 до 17,64 Мбит/с, при этом задержка колебалась от 20 до 94 миллисекунд.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship — first time a booster has completed six flights! pic.twitter.com/A8bbTinGOA — SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020

SpaceX успешно посадили отработавшую первую ступень на плавучую дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

В рамках программы сопутствующего запуска Falcon 9 также должна будет вывести на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее группировка, состоящая из 18 спутников, способна генерировать изображения Земли с разрешением около 72 сантиметров.

Ракета-носитель должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

FAIRING CATCH!



Ms. Tree caught her fifth fairing half. No luck for Ms. Chief — going in for the scoop. pic.twitter.com/DXYeY3j87e — Gavin — SpaceXFleet.com (@SpaceXFleet) August 18, 2020

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике пытались «поймать» в надводные сети створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Поймать обтекатель в этот раз удалось только Ms. Tree. Сообщается, что повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет, если это произойдет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.