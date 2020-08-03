Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX благополучно вернулся на Землю, завершив испытательный полет на Международную космическую станцию, сообщило NASA.
Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли приводнился в воскресенье в Мексиканском заливе у побережья Флориды. В общей сложности Бенкен и Херли провели в космосе 64 дня.
Today, history was made.@AstroBehnken & @Astro_Doug returned to Earth aboard @SpaceX's Crew Dragon Endeavour, completing their #LaunchAmerica @Commercial_Crew mission and ushering in a new era of human spaceflight: https://t.co/uPa3srrXp4 pic.twitter.com/sP7sxPQXbf— NASA (@NASA) August 3, 2020
Полет Crew Dragon стал первой американской пилотируемой миссией с 2011 года и первой космической миссией частной компании с экипажем на борту. Как отметило NASA, успешное завершение миссии — это «новая эра для освоения космоса человеком».