Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX благополучно вернулся на Землю, завершив испытательный полет на Международную космическую станцию, сообщило NASA.

Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли приводнился в воскресенье в Мексиканском заливе у побережья Флориды. В общей сложности Бенкен и Херли провели в космосе 64 дня.

Полет Crew Dragon стал первой американской пилотируемой миссией с 2011 года и первой космической миссией частной компании с экипажем на борту. Как отметило NASA, успешное завершение миссии — это «новая эра для освоения космоса человеком».