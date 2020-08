Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX благополучно вернулся на Землю, завершив испытательный полет на Международную космическую станцию, сообщило NASA.

Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли приводнился в воскресенье в Мексиканском заливе у побережья Флориды. В общей сложности Бенкен и Херли провели в космосе 64 дня.

Today, history was made.@AstroBehnken & @Astro_Doug returned to Earth aboard @SpaceX's Crew Dragon Endeavour, completing their #LaunchAmerica @Commercial_Crew mission and ushering in a new era of human spaceflight: https://t.co/uPa3srrXp4 pic.twitter.com/sP7sxPQXbf