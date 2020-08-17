Министерство здравоохранения Узбекистана уточнило порядок выдачи родным тел умерших граждан, у которых был COVID-19. Данная процедура проводится при строгом соблюдении определенных правил, отметили в Минздраве.

Директор Республиканского патологоанатомического центра Ражаббой Исраилов сообщил, что лечащий врач не вмешивается в процесс выдачи тела умершего родным.

«Все мероприятия проходят в установленном порядке в патологоанатомическом учреждении. Перед тем, как завернуть тело, сотрудник учреждения в обязательном порядке показывает его лицо близким для подтверждения [личности]. Все процессы полностью фиксируются в документе», — сказал глава центра.

В Минздраве пояснили, что похороны жертв коронавируса проводятся в присутствии сотрудников МЧС и Республиканского агентства санитарно-эпидемиологического благополучия. Министерство призвало граждан не верить различным слухам и недостоверным данным.

В конце июля директор Республиканского центра эндокринологии Анвар Алимов сообщал, что тела умерших, у которых был коронавирус, планировалось выдавать родственникам, а не напрямую отвозить для погребения на кладбище. Соответствующая рекомендация была внесена на рассмотрение Специальной республиканской комиссии.

По состоянию на 17:00 17 августа общее число жертв COVID-19 в Узбекистане, по официальным данным Минздрава, составляет 236 человек.