Большая часть Узбекистана 17−18 августа будет находиться под влиянием западного переноса, с которым на территорию республики заходит слабовлажная и относительно прохладная воздушная масса, сформировавшаяся над районами Каспийского моря, сообщил Узгидромет.

В эти дни по большей части республики ожидается увеличение облачности, по Ташкентской, Ферганской областям, предгорным и горным районам возможны кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможно усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.

По всей республике ожидается понижение температуры воздуха. Во вторник она понизится до +28…+33 градусов, по югу до +34…+37 градусов.

Со среды западные потоки в атмосфере сменятся на юго-западные. Теплая и сухая воздушная масса с зарубежного юга будет подниматься на Узбекистан.

Преобладание малооблачной погоды и небольшое повышение температуры ожидается 19−21 августа. Если 19 августа дневная температура будет в пределах +28…+33 градусов, то 20−21 августа в дневные часы воздух прогреется до +34…+37 градусов.