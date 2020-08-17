Президент Шавкат Мирзиёев на совещании о мерах по созданию достойных условий для граждан Узбекистана, трудящихся за рубежом, отдельно остановился на связанной с пандемией ситуацией в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

В июле и августе значительно увеличилось число выздоровевших от COVID-19, отмечается в сообщении. В частности, доля вылечившихся за последние пять дней увеличилась с 77% до 87%. Число лечащихся снизилось с 7000 до 4000 человек.

Глава государства отметил, что намедни в Узбекистан прибыло около 40 специалистов из России и 10 — из Китая. Они будут распределены по регионам и приступят к лечению пациентов и обучению врачей на местах.

Президент подчеркнул, что с учетом обращений граждан карантинные требования были смягчены, но вместе с тем значительно возрастет риск распространения вируса ввиду большего нахождения людей в общественных местах.

С учетом этого руководитель страны поручил разъяснять важность сохранения бдительности и осторожности, строгого соблюдения установленных требований для защиты от вируса, а также оказывать практическую помощь и поддерживать контроль.

«Железная дисциплина должна оставаться первостепенным правилом для всех нас. На предприятиях, в организациях, сельском хозяйстве и на строительных площадках, транспорте и в общественных местах также должны строго придерживаться этих требований», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Определено, что хокимы всех уровней, руководители секторов, системы здравоохранения, махалли, внутренних дел и других несут персональную ответственность в соответствующих регионах и сферах за ситуацию, связанную с пандемией.