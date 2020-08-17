За январь-июль объем продажи иностранной валюты физическими лицами достиг 2,5 млрд долларов, увеличившись на 50%, или 842 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Центрального банка.

Объем покупки инвалюты физлицами составил 2 млрд долларов, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года (686 млн долларов).

В июле объем продажи инвалюты населением составил 321 млн долларов (в июне — 345 млн долларов), объем покупки — 311 млн долларов (323 млн долларов).

Центральный банк.