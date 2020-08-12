Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 32215, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались два пациента с COVID-19 — 61-летняя жительница Чиланзарского района Ш. А. и 55-летний житель Яшнабадского района Б. А. Общее число умерших, по данным министерства, достигло 208.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 24090. На лечении в медучреждениях находятся 7917 человек, из них 1308 — в тяжелом состоянии и 428 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев COVID-19 за 11 августа составил 679. За день скончались шесть пациентов с коронавирусом: 5 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области.