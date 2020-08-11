Вице-президент Азиатского банка развития Шисинь Чен проанализировал меры, принятые в странах Азии в период пандемии, и предложил четыре направления развития, инвестиции в которые могут помочь преодолеть тяжёлые последствия кризиса. «Газета.uz» публикует перевод статьи с английского.

На сегодняшний день от коронавирусной инфекции во всём мире скончались более 700 тысяч человек. Пандемия привела в отчаяние бесчисленное множество семей и нанесла беспрецедентный экономический ущерб.

Ответ на пандемию был значительным: правительства прекратили туризм по всему миру, наложили общенациональные ограничения, поместили под карантин большое количество людей и увеличили объём медицинских услуг. Правительства также финансировали разработку и производство технологий тестирования в дополнение к постоянным поискам вакцины.

Тем не менее, широко признано, что даже когда вакцина будет готова и эффективна, вирус, скорее всего, сохранится, учитывая проблемы, связанные со всеобщей вакцинацией. Высокий уровень заразности вируса означает, что повторные ограничения должны быть введены там, где вновь происходят вспышки заболеваний. Эту ситуацию мы наблюдаем в нескольких странах, включая Казахстан, Индию, Пакистан, Китай и — совсем недавно — Вьетнам.

Итак, мы должны научиться жить с вирусом. В этой неопределённой «новой норме» перспективы быстрого восстановления экономики ограничены. Возвращение к обычному режиму ведения бизнеса тоже выглядит маловероятным и не может полностью восстановить экономику. Таким образом, сосредоточение внимания на сегментах экономики с высокой эффективностью — это рациональный подход к достижению новой нормы.

Оживление четырёх ключевых областей может помочь развивающимся странам Азии справиться с новой нормой и найти путь к экономическому восстановлению.

Во-первых, необходимо оживить сектор здравоохранения. Из-за отсутствия давно назревших инвестиций существует значительный пробел не только в инфраструктуре больниц, но и на уровне первичной медико-санитарной помощи, включая людские ресурсы, необходимые для укомплектования кадрами эффективных систем здравоохранения.

В ответ на пандемию развивающиеся страны Азии вложили рекордные средства в укрепление сектора здравоохранения. Например, правительство Индии выделило в апреле около 1,9 млрд долларов на устранение незамедлительных пробелов в усилении мер по борьбе с COVID-19 путем увеличения масштабов оказания услуг. За этим последовало недавнее объявление о крупной программе комплексного укрепления системы общественного здравоохранения. Бангладеш, Непал, Пакистан, Узбекистан и Казахстан приняли аналогичные подходы в своих планах реагирования на пандемию.

Существует также значительный пробел в секторах здравоохранения, таких как фармацевтика и медицинское страхование. Текущие уровни инвестиций недостаточны для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), однако страны взяли на себя обязательство достичь ВОУЗ к 2030 году. Сектор здравоохранения имеет огромный потенциал роста.

Во-вторых, необходимо оживить сектор социальной защиты, который остается хрупким и недофинансируемым в развивающихся странах Азии. В ответ на COVID-19 были предприняты большие усилия для того, чтобы затронутые группы населения были охвачены сетями социальной защиты.

Например, в Индии правительство объявило о схеме предоставления бесплатного питания 800 миллионам человек до ноября 2020 года, а также прямых денежных переводов и бесплатного газа для приготовления пищи женщинам, пожилым и социально уязвимым слоям населения.

Правительство Пакистана выделило 1,2 млрд долларов на экстренные денежные переводы 16,9 миллиона малоимущих семей. В Непале более миллиона бедных семей получили помощь в рамках аналогичных программ. В Узбекистане на расширение системы социальной защиты бедных и уязвимых слоев населения было выделено более 70 млн долларов.

Тем не менее, схемы социальной защиты требуют долгосрочных усилий для разработки, включая создание дезагрегированных баз данных, систем регистрации и мониторинга, а также сильной бюджетной поддержки. Развитие сектора социального обеспечения будет способствовать экономической интеграции и устойчивому росту.

В-третьих, необходимо оживить цифровые технологии. Пандемия меняет поведение людей и социальные нормы. Работа на дому полностью изменила мышление людей. Веб-платформы для совместной работы и использования получили широкое признание благодаря своей эффективности в облегчении удалённого сотрудничества и совместной работы, в то время как веб-семинары успешно заменяют физические семинары.

Что ещё более важно, цифровые технологии широко и эффективно используются для развития торговли и туризма, поддержки малых и средних предприятий и стимулирования микрофинансирования. Они всё чаще используется в правительстве, закупках и образовании. Стратегическое развитие цифровых технологий окажет огромное влияние на качество роста.

В-четвертых, необходимо оживить глобальную цепочку поставок. Во время режима изоляции глобальная цепочка поставок практически остановилась, что привело к неисчислимым потерям рабочих мест и экономическому ущербу во всем мире.

Например, экспорт текстильной продукции Бангладеш пострадал из-за отмены или приостановки заказов, в то время как международные контракты в Пакистане, Непале, Узбекистане и Грузии были в основном приостановлены из-за перебоев с поставками сырья. Пандемия высветила необходимость срочной реформы глобальной цепочки поставок.

Мы должны добиваться развития системы смешанных перевозок высокого уровня, более эффективного содействия торговле и более эффективных механизмов финансирования торговли и цепочки поставок.

Кроме того, дальнейшее укрепление международной сети глобальных цепочек поставок, включая перераспределение дочерних компаний основных поставщиков, поможет обеспечить продолжение движения товаров в условиях сбоев. Глобальная цепочка поставок — это главная артерия мировой экономики, а её бесперебойное движение — основа экономического восстановления.

Развивающаяся Азия пережила множество кризисов и бедствий и всегда приходила в норму. После азиатского финансового кризиса (экономический кризис в Юго-Восточной Азии 1997−1998 годов — ред.), который серьёзно ударил по банковскому сектору, регион провёл болезненные, но необходимые реформы регулирования своих системно важных финансовых институтов.

Эти реформы обеспечили жизненно важную устойчивость азиатской банковской системы, позволив ей пережить глобальный финансовый кризис десять лет спустя. Пандемия COVID-19 должна вдохновить нас аналогичным образом — чем серьёзнее кризис, тем больше шансов на реформы и возрождение.

В условиях, когда мы сталкиваемся с новой нормой, возвращение к обычному режиму работы выглядит маловероятным и не может полностью восстановить экономику. Вместо этого, уникальное оживление в ключевых четырех областях может компенсировать потери и помочь реализовать потенциал развивающихся стран Азии.