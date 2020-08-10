В дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и грузовика 10 августа примерно в 16:30 в Зааминском районе Джизакской области погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Отмечается, что ДТП произошло на 239-м км автомобильной дороги А-376, пролегающей через Зааминский район. 42-летний водитель автомобиля Lada Largus Р. А. по время движения из Хавастского района Сырдарьинской области в Даштабад (Зааминский район) выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон автомобиля, движущегося впереди, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.





В результате столкновения пассажиры Lada Largus 31-летняя Х. Б. и 55-летняя Б. Б. скончались на месте происшествия. Кроме того, водитель Р. А, а также другие пассажиры легкового автомобиля — 30-летний Б. Б. и его дети 6-летняя Г. Р. и 4-летний Р. Р. — с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, следует из сообщения СД МВД.

По данному факту Следственный отдел при УКД ОВД Зааминского района возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.