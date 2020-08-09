Министерство по чрезвычайным ситуация Узбекистана 8 августа опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета Министров о совершенствовании санитарной охраны Чарвакского водохранилища.

Чарвакское водохранилище (Чарвак), расположенное в Бостанлыкском районе Ташкентской области, — самое популярное место отдыха жителей столичного региона. Однако многие годы местные пляжи подвергались критике из-за отсутствия необходимых условий, в первую очередь по безопасности.

В документе отмечается, что водохранилище имеет стратегическое значение в обеспечении населения Ташкента и Ташкентской области экологически чистой и качественной питьевой водой. Однако в последние годы санитарно-гигиеническое состояние водохранилища ухудшается из-за бытовых и химических отходов.

Кроме того, из-за сложности рельефа в районе расположения водохранилища и глубины более 220 м, в также несоблюдение правил использования плавучих средств и «в большинстве случаев» правил купания населением приводило к случаям утопления. В 2017 году два человека погибли в результате столкновения двух скутеров, а с 2015 по июль 2020 года утонуло восемь человек, приводит статистику МЧС.

Со ссылкой на предложения Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве, Госкомэкологии, Госкомтуризма, МЧС и компании «Узбекгидроэнерго» для предотвращения загрязнения воды водохранилища и обеспечения безопасности людей документом предлагается с 1 августа 2020 года строго запретить использование на Чарваке моторных лодок, катеров, яхт, гидроциклов и других плавучих средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, а также организацию пляжей и купание населения по периметру берега водохранилища.

Использовать моторные лодки предлагается разрешить только министерствам и ведомствам, уполномоченным выполнять специальные работы на водохранилище.

Обсуждение проекта документа продлится до 23 августа.

Отметим, что 10 июля Кабинет Министров издал постановление (ПКМ-433) «О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития туризма в Республике Узбекистан», которым уже запрещено движение на Чарваке всех моторных водных транспортных средств". Исключение — безмоторный или работающий на альтернативных источниках энергии водный транспорт, а также моторные водные транспортные средства министерств и ведомств, уполномоченных на выполнение специальных задач.

Кроме того, постановлением запрещено купание в реке Чирчик и ее притоках (кроме специально выделенных водоемов), мытье автомобилей и выброс бытовых отходов.