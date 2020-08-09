Министерство по чрезвычайным ситуация Узбекистана 8 августа опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета Министров о совершенствовании санитарной охраны Чарвакского водохранилища.
Чарвакское водохранилище (Чарвак), расположенное в Бостанлыкском районе Ташкентской области, — самое популярное место отдыха жителей столичного региона. Однако многие годы местные пляжи подвергались критике из-за отсутствия необходимых условий, в первую очередь по безопасности.
В документе отмечается, что водохранилище имеет стратегическое значение в обеспечении населения Ташкента и Ташкентской области экологически чистой и качественной питьевой водой. Однако в последние годы санитарно-гигиеническое состояние водохранилища ухудшается из-за бытовых и химических отходов.
Кроме того, из-за сложности рельефа в районе расположения водохранилища и глубины более 220 м, в также несоблюдение правил использования плавучих средств и «в большинстве случаев» правил купания населением приводило к случаям утопления. В 2017 году два человека погибли в результате столкновения двух скутеров, а с 2015 по июль 2020 года утонуло восемь человек, приводит статистику МЧС.
Со ссылкой на предложения Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве, Госкомэкологии, Госкомтуризма, МЧС и компании «Узбекгидроэнерго» для предотвращения загрязнения воды водохранилища и обеспечения безопасности людей документом предлагается с 1 августа 2020 года строго запретить использование на Чарваке моторных лодок, катеров, яхт, гидроциклов и других плавучих средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, а также организацию пляжей и купание населения по периметру берега водохранилища.
Использовать моторные лодки предлагается разрешить только министерствам и ведомствам, уполномоченным выполнять специальные работы на водохранилище.
Обсуждение проекта документа продлится до 23 августа.
Отметим, что 10 июля Кабинет Министров издал постановление (ПКМ-433) «О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития туризма в Республике Узбекистан», которым уже запрещено движение на Чарваке всех моторных водных транспортных средств". Исключение — безмоторный или работающий на альтернативных источниках энергии водный транспорт, а также моторные водные транспортные средства министерств и ведомств, уполномоченных на выполнение специальных задач.
Кроме того, постановлением запрещено купание в реке Чирчик и ее притоках (кроме специально выделенных водоемов), мытье автомобилей и выброс бытовых отходов.
Akbar Vokhidov
Вместо того, чтобы запрещать, нужно создать безопасные и доступные пляжи для отдыха населения.
外人
отменять пляжи уж совсем как то не красиво, не находите?!, к чему я, а к тому что у простых людей личных вилл и личных же бассейнов не имеется, а обещанные (еще в прошлых годах кстати!) общественные бассейны (и кстати обещанные по всему городу!) все еще так и остаются лишь невыполненными обещаниями, и не более того, ну а что касается моторок это легко урегулировать, т.е. запретить (разрешить только для МЧС и т.д.), а что до чистоты, то тут как говорится пляжные команды нужно соответствующие содержать а не “гнать пургу на население“, команды которые будут следить за порядком в общем, как то так..
Ольга
Молодцы! Наконец то почистят природу вокруг Чарвака, давно пора! А то деньги с отдыхающих берут, а ничего для создания условий отдыха не делают!
А ведь страдают не только люди от мусора, пакетов, баклажек, но и в первую очередь местные животные, местная природа.
aleks aleks aleks
А где нам теперь купаться в ванне???
сделали хотя бы водоёмы в Ташкенте. А то последнюю отдушину и то отняли
Artem Tom
А на дорогах каждый день гибнут люди в ДТП. Давайте запретим автомобили — они представляют большую общественную опасность. Предлагаю пересесть на велосипеды и гужевой транспорт.
aleks aleks aleks
просто нужно наказывать кто сорит в водоём