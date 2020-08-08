Бекабадское районное отделение Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Ташкентской области при Генеральной прокуратуре выявило хищение бюджетных средств в размере 31,6 млн сумов, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что председатель махалли Х. Г. внес фальшивые данные в документы о выделении пособий 26 лицам, которые на самом деле не проживали в этой махалле и не нуждались в помощи. Всего было назначено 101,5 млн сумов в виде пособий для малообеспеченных семей, из которых 31,6 млн сумов выдали гражданам необоснованно.

Кроме того, в результате проверки удалось предотвратить хищение 69,9 млн сумов бюджетных средств.

По данному факту в отношении председателя махалли возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное путем злоупотребления должностным положением) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Чиланзарском районе Ташкента должностные лица махалли и Центра содействия занятости населения подделали документы о трудоустройстве 26 граждан и присвоили из бюджета 36 млн сумов.