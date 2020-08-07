Чиланзарское районное отделение Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило в Ташкенте хищение бюджетных средств в размере 36,2 млн сумов, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что председатель махалли «К. Х.» в Чиланзарском районе Н. Р. и инспектор центра содействия занятости населения А. Р. подделали документы о привлечении к общественным работам 26 граждан, которые на самом деле не обращались в центр и не были включены в списки безработных.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о присвоении сотрудниками Центра содействия занятости населения Наманганского района Наманганской области 216 млн сумов бюджетных средств.