Чиланзарское районное отделение Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявило в Ташкенте хищение бюджетных средств в размере 36,2 млн сумов, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что председатель махалли «К. Х.» в Чиланзарском районе Н. Р. и инспектор центра содействия занятости населения А. Р. подделали документы о привлечении к общественным работам 26 граждан, которые на самом деле не обращались в центр и не были включены в списки безработных.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.
Ранее сообщалось о присвоении сотрудниками Центра содействия занятости населения Наманганского района Наманганской области 216 млн сумов бюджетных средств.
Александр Колдин
Кто бы удивился?!
Сергей Привалов
Сколько еще аналогичных случаев должно произойти, чтобы президент, наконец-то, понял всю никчемность, коррумпированность и ненужность анахронизма под названием институт махалли?! Когда уже Шавкат Миромонович упразднит этот гнойный нарыв на теле нашего общества?!
Олег Краснов
Это к слову о том, зачем нужен институт махалли
Ринат Акчурин
За такое нужно наказывать очень жёстко, что бы другим было неповадно. А мягкие наказания приводят к повторению таких преступлений.
Махалли давно пора заменить на социальные отделы в хокимиятах. Махалля давно уже реально не работает, вызывает непонимание у жителей, напоминает чайхану со знакомствами. Зачем она нужна — воспитание формальное, многие мероприятия тоже формальные, реального пользы почти нет
Умид Назиркулов
“Мертрвые души“ автор Гоголь Николай Васильевич, дата первой публикации: 1842 год