Основным способом диагностирования COVID-19 является метод полимеразной цепной реакции. С его помощью можно точно узнать, есть ли вирус в организме в данный момент. Исследование ПЦР точно диагностирует заболевание на ранней стадии, так как в первую очередь вирус попадает в организм человека через верхние дыхательные пути. Биоматериалом для анализа является мазок из носоглотки или зева. Однако если тест ПЦР отрицательный, то есть вероятность, что инфекция уже опустилась ниже и в верхних дыхательных путях ее обнаружить невозможно.

В таком случае диагностика может быть проведена при помощи анализа крови на антитела к COVID-19. Они покажут наличие заболевания в острой фазе и иммунитета к вирусу. В медицинском центре Intermed Innovation можно сдать кровь на наличие антител IgG и IgM методом иммунохемилюминесцентного анализа.

Антитела IgM первыми вырабатываются в организме в ответ на инфекцию COVID-19. Затем их уровень начинает быстро расти и достигает максимума в острый период болезни. К моменту выздоровления эти антитела исчезают.

Антитела IgG свидетельствуют об иммунном статусе человека к вирусу. Их наличие говорит о том, что заболевание находится на поздней стадии либо человек перенес болезнь в прошлом и у него выработался иммунитет к вирусу.

Для более ясной картины о протекании вирусного заболевания в организме эффективно сдавать три теста диагностирования COVID-19: ПЦР, антитела IgM и IgG. Медицинский центр подготовил памятку, как интерпретировать их результаты:





Также, немаловажной частью диагностики является радиологическое исследование (рентген). Однако оно не диагностирует COVID-19, а лишь показывает степень поражения легких от осложнений (пневмонии), которые могли быть вызваны коронавирусной инфекцией. В таком случае рекомендуется обязательно подтвердить данный диагноз с помощью лабораторных исследования.

В медицинском центре Intermed Innovation есть возможность сдать тест на коронавирусную инфекцию тремя вышеперечисленными методами, а также пройти цифровую рентгенографию.

Цены на комплексные тестирования:

ПЦР + IgG + IgM + рентгенография — 520 тысяч сумов;

ПЦР + IgG + IgM — 450 тысяч сумов;

IgM + IgG — 250 тысяч сумов.

Цены на одиночные исследования:

рентгенография — 150 тысяч сумов;

ПЦР — 250 тысяч сумов;

IgM — 150 тысяч сумов;

IgG — 150 тысяч сумов.

Intermed Innovation — прямой поставщик качественных реагентов и лабораторного оборудования, который ведет свою деятельность на рынке Узбекистана более 10 лет. Поэтому цены на тестирование COVID-19 в лаборатории медицинского центра оптимальные.

После сдачи анализов результаты можно получить в течении 24 часов на сайте interlab.uz.

Лаборатория медицинского центра Intermed Innovation укомплектована только автоматическими анализаторами ведущих мировых производителей. Полная автоматизация позволяет предоставить клиентам максимально точные результаты в краткие сроки.





Точность анализов медицинского центра подтверждена авторитетными референс-лабораториями мира RIQAS (Великобритания) и ФСВОК (Россия).

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