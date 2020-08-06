Иностранным студентам, обучающимся в России, предоставили право трудоустройства во время обучения без разрешения на работу или патента. Новый порядок вступил в силу с 5 августа, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Теперь для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем им потребуется предоставить только справку из вуза (колледжа), подтверждающую, что они учатся в России. Работодателю не нужно будет в этом случае получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников», — говорится в сообщении.

После получения образования (завершения обучения) договор должен быть расторгнут, добавили в министерстве.

Работодатели смогут нанимать иностранных студентов, которые учатся очно в колледжах и вузах по основной профессиональной образовательной программе, имеющую государственную аккредитацию. Студентам разрешено работать в любое свободное от учебы время, в том числе за пределами субъекта РФ, на территории которого они обучаются.

Ранее иностранные студенты имели право без разрешения на работу или патента работать только на каникулах и на базе своих образовательных учреждений.