Почти 2000 граждан Узбекистана покинут Россию в течение ближайших суток двумя поездами компании «Узбекистон темир йуллари», сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Один из поездов отойдет от станции Бузулук в Оренбургской области, посадка пассажиров на него началась в 18:00 по ташкентскому времени. Как ожидается, поезд отправится этой ночью, а в Ташкент прибудет 8 августа.





Второй железнодорожный состав в эти минуты пересекает территорию Казахстана и скоро прибудет на казахско-российскую границу. Он заберет пассажиров со станции Кинель в Самарской области и отправится обратно в Узбекистан завтра вечером. В Ташкент поезд прибудет к вечеру 9 августа.

По данным источника, оба поезда вместят по 918 пассажиров (всего 1836 человек).

Еще один поезд с 800 согражданами отправится в ближайшие сутки в Узбекистан из Ростова-на-Дону.





Накануне сообщалось о скоплении около 1000 граждан Узбекистана в Большечерниговском районе Самарской области. Кроме того, узбекистанцы ожидали возможности выехать домой и в Первомайском районе Оренбургской области. Они надеялась попасть на родину через закрытую из-за коронавируса российско-казахстанскую границу.

Ранее в середине июля, более 2000 граждан Узбекистана вывезли из приграничных регионов России в Ташкент на трех поездах. В мае около 1500 человек вывозили автобусами.