Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 9 декабря утверждена «дорожная карта» по реализации проектов создания платных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства.

Как следует из документа, планируется построить два новых платных тоннеля — на перевалах Камчик (Ташкентская и Наманганская области) и Тахтакарачи (Кашкадарья) и трех платных автодорог — в обход городов Сырдарья и Бахт (Сырдарьинская область), а также Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан.

«Дорожной картой» предусмотрено привлечение в качестве консультантов представителей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (или другой консалтинговой компании вместо ЕБРР). Изучение проектов на целесообразность, разработка технико-экономических расчетов и концепций проекта, а также их утверждение намечены на 2020−2021 годы. Проведение тендеров и заключение соглашений с их победителями ожидаются в период между апрелем 2021 года и мартом 2022 года.

Планы строительства первой платной автодороги в стране были озвучены в сентябре 2018 года. Инвестиционное соглашение было подписано с консорциумом турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon. Строительные работы намечались на 2019−2020 годы. В июле прошлого года в постановлении президента в качестве партнера по проектам строительства платных автодорог упоминалась немецкая GP Günter Papenburg.

В начале декабря заместитель премьер-министра Эльёр Ганиев объяснял задержку проекта строительства платной дороги Ташкент-Самарканд высокой ценой проезда, которую заложил в проект иностранный инвестор.