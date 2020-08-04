Президент США Дональд Трамп официально объявил, что в стране запретят TikTok и другие китайские приложения и сервисы. TikTok сможет продолжить работу в стране, если его приобретет американская компания, а часть суммы от сделки достанется Казначейству США. Об этом сообщило издание TJournal со ссылкой на Bloomberg.

Трамп уточнил, что его устроит, если до 15 сентября TikTok в США приобретет «Microsoft или другая очень американская компания». Однако подобная сделка должна будет включать в себя Казначейство США, которому достанется «много денег», пояснил президент. Если сделку не закроют до дедлайна, то TikTok запретят на территории страны.

Впервые о блокировке TikTok в США заговорили в июле. Тогда Financial Times сообщала, что сервис внесут в «черный список» Министерства торговли США так же, как Huawei.

Ранее, 31 июля, Bloomberg и New York Times со ссылкой на источники рассказали, что Microsoft ведет переговоры о покупке американской части TikTok. В тот же день Трамп объявил о «немедленной» блокировке сервиса в стране.

Ночью 3 августа Microsoft официально подтвердила планы купить часть бизнеса TikTok. Если стороны придут к соглашению, компании достанется не только американская часть сервиса, но еще и подразделения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В Microsoft пояснили, что гендиректор Сатья Наделла уже пообщался с Дональдом Трампом. В компании пообещали перенести все данные пользователей в США в случае покупки TikTok, а также проконтролировать, чтобы данные стерли с иностранных серверов.

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Аудитория сервиса еще два года назад составляла 800 млн человек в день, однако официально TikTok не раскрывает количество пользователей, пишет VC.ru.

К примеру, в Великобритании число активных пользователей TikTok превышает 3,7 миллиона человек в месяц, среднее количество просмотров составляет 5 миллиардов. Аудитория во Франции превышает 4 миллиона пользователей, каждый проводит в приложении около 40 минут в день.

Популярность сервиса добралась до Узбекистана осенью прошлого года, тогда TikTok впервые вошел в топ-5 по количеству скачиваний, пишет Spot.uz. На середину июля TikTok был самым скачиваемым приложением в стране, причем как среди пользователей iOS, так и Android.