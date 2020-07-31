Тарифы на электроэнергию для потребителей не повышаются, сообщила пресс-служба АО «Тепловые электрические станции».

В сообщении уточняется, что межведомственная тарифная комиссия при Кабинете Министров Узбекистана 29 июля приняла постановление, согласно которому с 14 августа намечено введение новых тарифов между предприятиями электроэнергетической отрасли по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии.

Сообщения о повышении тарифов трактуются в СМИ и социальных сетях неправильно. Оно «затрагивает финансово-экономические отношения между отраслевыми предприятиями, что в конечном итоге не влияет на тарифы на поставку электроэнергии потребителям, то есть не приводит к росту цен», подчеркнули в «ТЭС».