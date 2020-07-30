Правозащитник Азимжан Аскаров, скончавшийся 25 июля в колонии в Кыргызстане, будет похоронен на территории Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в МИД Узбекистана.

С просьбой о захоронении Азимжана Аскарова в Узбекистане к властям Кыргызстана обратились супруга, сын и другие члены семьи правозащитника.

По результатам консультаций достигнута договоренность с пониманием отнестись к обращению членов семьи Азимжана Аскарова и удовлетворить их просьбу, отметили в МИДе.

Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году. Он был задержан во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана и обвинен в ряде преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков.

Комитет ООН по правам человека признавал, что Азимжан Аскаров подвергался пыткам, а судебное разбирательство было несправедливым, и обращался к властям Кыргызстана с требованием освободить его.