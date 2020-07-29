Правительство Узбекистана совместно с ЮНЕСКО и Европейским союзом 28 июля запустили новую программу «Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана», сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

В онлайн-конференции, посвященной запуску, приняли участие заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО Азиз Абдухакимов, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини, посол ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс, а также представители министерств и ведомств, международных организаций.

Цель программы — содействие в совершенствовании технического и профессионального образования и обучения в сельскохозяйственной и ирригационной сферах, а также развития навыков трудоустройства в сельских местностях. Общая сумма проекта, рассчитанного на четыре года, составляет 9,6 млн евро.

«Этот проект очень своевременен и актуален с точки зрения содействия усилиям нашего правительства по продвижению сельских жителей, которые пострадали в основном от пандемии COVID-19, потеряли работу и доходы», — отметил Азиз Абдухакимов.

В рамках программы планируется улучшение преподавания и подготовки в колледжах, внедрение онлайн и офлайн форм обучения, а также новых методов ведения сельского хозяйства. Работников сельских районов обучат дистанционному зондированию, использованию беспилотных летательных аппаратов GIS/GPS, анализу больших данных и другим навыкам.

«Новый проект будет способствовать повышению качества, актуальности, эффективности и результативности системы развития навыков в сельском хозяйстве, поможет разработать, опробовать и внести новые инициативы и подходы в секторах сельского хозяйства с целью расширения сквозных методов, высокотехнологичного сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также инновационных подходов по всей стране», — говрится в сообщении.