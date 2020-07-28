С 1 октября будет внедрена практика выдачи предпринимателям «знака санитарно-эпидемиологического благополучия», следует из указа президента от 25 июля 2020 года (УП-6035).

Согласно документу, знак выдается Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана (СЭС) на основе изучения соответствия деятельности предпринимателей санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам и результатов анализов.

Такие знаки будут иметь три категории — «зеленый», «желтый» и «красный» — и действовать в течение 12 месяцев.

Указом не допускается изучение и проверка органами СЭС деятельности предпринимателей, имеющих «зеленый» знак (за исключением зарегистрированных случаев массовых отравлений и групповых заболеваний). При этом объекты туристской инфраструктуры, включенные в реестр безопасных объектов системы «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» приравниваются к объектам с «зеленым» знаком.

Знак выдается по инициативе предпринимателей (добровольно) через Единый портал интерактивных государственных услуг на платной основе, а также по инициативе госорганов в случаях, «предусмотренных законодательством» (в обязательном порядке).

Доход, получаемый от предоставления знака, будет направляться на развитие материально-технической базы и стимулирование работников СЭС.

Санэпидслужбе и Торгово-промышленной палате совместно с заинтересованными ведомствами поручено до 15 октября внести в Кабинет Министров проект порядка выдачи знака.