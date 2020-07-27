Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 июля провел совещание, посвященное сокращению теневой экономики, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что за счет либерализации валютного рынка, внедрения новой налоговой системы, сокращения около 100 разрешительных и лицензионных процедур доля неформального сектора в промышленности за последние 5 лет упала с 20% до 6%.

На совещании президент поручил разработать с привлечением экспертов международных организаций стратегию по сокращению теневой экономики.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность соблюдения осторожности при противодействии теневой экономике, чтобы не нанести вред экономической активности, а также работы в этом направлении совместно с бизнесом и общественностью.

Он также поставил задачу продолжить налоговые реформы и внедрить систему, которая исключала бы теневую деятельность.

Глава государства дал указание разработать систему «Добросовестный налогоплательщик» и до конца года апробировать ее в городе Ташкенте.

Фото: «Узбекистан 24».

Для обеспечения прозрачности в сферах государственных закупок и инвестиционных проектов, а также усиления общественного контроля и конкуренции Министерству финансов поручено запустить портал государственных закупок.

Отныне каждый проект будет проходить антикоррупционную экспертизу. Поставлена задача применять с 2021 года этот порядок в отношении всех проектов, реализуемых за счет централизованных средств.

В госорганах также внедряется система комплаенс-контроля против теневой экономики и коррупции. Данная работа начата, в частности, в министерствах строительства, здравоохранения, высшего и среднего специального образования, акционерных обществах «Узбекнефтегаз» и «Узкимёсаноат». До конца года систему намечено внедрить еще в 14 организациях и 10 банках с госдолей.

Президент поручил разработать «дорожные карты» по борьбе с коррупцией в разрезе сфер и направлений, а также по предупреждению коррупции в сфере госзакупок и в инвестпроектах.

Шавкат Мирзиёев также поставил задачу разработать методику расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для государственных органов, предприятий и регионов. С 2021 года. будут публиковаться результаты данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей.

Государственному таможенному комитету и Государственному налоговому комитету поручено создать единую базу данных о ввозе, таможенном оформлении и реализации импортных товаров. Поставлена задача внедрить с 1 января 2021 года информационную систему «Таможенный аудит».

Президент подчеркнул, что для сокращения теневой экономики необходимо помочь людям легально работать, заинтересовать их в этом. В результате упрощения системы самозанятости в одном только июле 184 тысячи граждан начали работать в формальном секторе, отмечалось на совещании.

Однако уровень неофициальной занятости в сферах строительства, торговли и общественного питания, транспортных и других услуг все еще остается высоким. Лишь 4,9 миллиона из 10,5 миллиона человек, занятых в экономике, платят подоходный налог.

Руководитель страны отметил необходимость адресной работы в этих сферах и выведения действующих неофициально субъектов из теневой экономики через применение стимулирующих механизмов. Предложено не включать платежи через пластиковые карты и другие виды бесконтактных платежей в налогооблагаемую базу при расчете налога с оборота субъектов, действующих в сферах торговли, общественного питания, транспорта и бытового обслуживания.

Глава государства также указал на необходимость упрощения налогового администрирования для субъектов малого бизнеса и сокращения процедур разрешения и лицензирования для предпринимательской деятельности. Имеется возможность сократить 100 видов лицензий и 34 вида разрешений с переводом их в уведомительный порядок, упростить ряд процедур и сократить в два раза время выдачи 14 видов документов. Благодаря этим мерам предприниматели могут сэкономить 125 млрд сумов в год.

Кроме того, дано указание критически изучить 270 контрольных функций 43 ведомств и сократить их полномочия, способствующие рискам теневой экономики и коррупции.

Вместе с тем, президент подчеркнул необходимость усиления ответственности недобросовестных предпринимателей, вовлеченных в коррупционные и теневые схемы.

Констатировав слабый уровень анализа теневой экономики по отраслям и сферам, Шавкат Мирзиёев указал на необходимость ведения по каждой области статистики теневой экономики с привлечением международных экспертов.

«Борьба с теневой экономикой не означает наказание предпринимателей, воспрепятствование их деятельности. Это особенно важно в период пандемии. Необходимо принять строгие меры и против бытовой коррупции, усилив общественный контроль на местах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед каждым министерством и отраслью поставлена задача достичь к концу года конкретных показателей (KPI) по реализации определенных на совещании мер.