Какие работы могут выполнять самозанятые

Государственное регулирование предпринимательской деятельности и самозанятости упрощено постановлением президента Узбекистана от 8 июня.
Количество видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, расширился почти втрое — с 24 до 67. Напомним, такая мера поддержки предпринимательства анонсировалась на совещании с президентом в мае.
Ожидалось, что список самозанятых пополнят более 60 профессий, в том числе парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты, переводчики, дизайнеры и программисты. Отметим, что не все перечисленное вошло в перечень, закрепленный постановлением. В частности, таксистов к самозанятым не отнесли, зато в перечень попали фотографы и видеографы. Полный список видов деятельности самозанятых — в конце текста.
Самозанятые лица должны будут уплатить социальный налог за 2020 год в размере не менее 50% от суммы базовой расчетной величины, независимо от фактически отработанного времени в качестве самозанятого лица, сумма которого полностью направляется во внебюджетный Пенсионный фонд и исходя из которого определяется размер заработка для исчисления пенсии в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей.
При этом сохраняется требование, согласно которому самозанятые лица не в праве привлекать наемных работников, а также иметь работодателя.
Напомним, что доходы самозанятого не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Самозанятые, оказывающие услуги через интернет (фрилансеры), получили право принимать от нерезидентов из-за рубежа оплату в иностранной валюте за свою работу на счета в банках Узбекистана без внесения информации об этом в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций.
Кроме того, фрилансеры смогут оказывать услуги иностранным физическим и юридическим лицам без заключения контракта — путем принятия публичной оферты или обмена электронными сообщениями либо выставлением счетов-фактур (инвойс), в том числе в электронном виде.
Индивидуальных предпринимателей, согласно документу, будут ставить на учет в органах налоговой службы по месту осуществления деятельности. При этом на свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя будет его фотография.
Cемейные предприятия, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные для самозанятых лиц, с численностью участников не менее трех человек, будут уплачивать налог с оборота по ставке на 50% ниже от установленной.
С 1 июля регистрация самозанятых лиц будет проходить в уведомительном порядке через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика с выдачей QR-кода, который будет удостоверять факт регистрации в качестве самозанятого. При этом порядок выдачи временных трудовых удостоверений, введенный год назад, отменяется.
Разработкой и внедрением приложения займется Государственный налоговый комитет. Приложение будет служить для приема заказов и оплаты за услуги, выставления электронных счетов-фактур при оказании услуг юридическим лицам, рекламы товаров и услуг фрилансеров, а также добровольного ведения учета доходов и расходов — в дальнейшем эту информацию можно использовать для получения кредитов и/или применения налоговых вычетов.
Какие работы могут выполнять самозанятые
1. Репетиторство на дому — проведение индивидуальных и групповых занятий по образовательным дисциплинам с детьми и взрослыми;
2. Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за детьми;
3. Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за больными и престарелыми лицами, нуждающимися в постоянном уходе;
4. Оказание услуг домохозяйствам по ведению домашнего хозяйства и выполнению домашней работы, включая уборку жилых помещений, приготовление пищи;
5. Уборка помещений, благоустройство и озеленение территории физического лица;
6. Ремонт и сборка мебели физических лиц на дому;
7. Общестроительные несложные ремонтно-строительные работы (бетонные, малярные, штукатурные работы, кладка кирпича и кафеля, перфорационные, столярные, слесарные и прочие общестроительные работы), выполняемые для физических лиц;
8. Мелкий ремонт и установка сантехнического оборудования физических лиц;
9. Внутриквартирные (в частных застройках — внутридомовые) электромонтажные работы (при наличии допуска по электробезопасности), выполняемые для физических лиц;
10. Земляные и рекультивационные работы на дехканских и приусадебных участках граждан;
11. Сельскохозийственные работы по заказу владельцев фермерских хозяйств (уход за сельскохозяйственными растениями и животными, сбор урожая сельхозкультур
и другие сельхозработы);
12. Работы по устройству ландшафта дачных и приусадебных участков граждан;
13. Помощь владельцам дехканских и приусадебных участков в посадке и уходе за сельскохозяйственными растениями, в сборе урожая сельхозкультур.
14. Выпас домашнего скота, уход за домашним скотом;
15. Ремонт и наладка компьютеров, установка лицензионного программного обеспечения физическим лицам;
16. Установка и ремонт бытовой техники, выполняемые на дому у заказчика;
17. Мелкий ремонт, установка аксессуаров и автосигнализации, пошив чехлов и напольного покрытия личных автомобилей физических лиц;
18. Мойка автомобилей, полировка кузова автомобилей физических лиц;
19. Погрузочно-разгрузочные работы на дому, выполняемые без применения средств механизации;
20. Сбор макулатуры, пластиковой тары, металлолома и иного вторсырья;
21. Народное целительство (при наличии лицензии);
22. Оказание услуг дворецкого и консьержа у частных лиц;
23. Доставка товаров физическим лицам с использованием личного транспорта (кроме грузовых перевозок);
24. Перевозка на рынках и в торговых комплексах мелких грузов в тележках;
25. Скупка и продажа товаров, бывших в употреблении;
26. Ремонт велосипедов;
27. Деревянное зодчество (деревянные скульптуры, строения ‘для детских площадок и парковых зон, выполненные из дерева)
28. Живопись.
29. Металлоремонтные работы (ремонт бытовых изделий из металла (изготовление дубликатов ключей, ремонт зонтов, несложный ремонт других бытовых металлоизделий), осуществляемый на дому);
30. Изготовление и реализация попкорна, мороженого на фрезере на дому;
31. Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках;
32. Розничная торговля газетами, журналами и книжной продукцией;
33. Парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра;
34. Услуги косметолога и другие аналогичные услуги;
35. Услуги по стирке и глажке на дому;
36. Ремонт швейных, меховых, кожаных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, пошив по индивидуальному заказу населения швейных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи;
37. Роспись по тканям (ручная окраска тканей и предметов одежды, нанесение на ткани рисунков, в том числе способом трафаретной печати и ручного нанесения рисунка);
38. Пошив обуви по индивидуальным заказам населения, ремонт, окраска и чистка обуви;
39. Индивидуальный пошив и ремонт занавесок и портьер, вышивание;
40. Изготовление и ремонт галантерейных изделий;
41. Изготовление и ремонт бижутерии и брелоков;
42. Изготовление ключей;
43. Изготовление и прокат средств измерений;
44. Изготовление венков (включая траурные), искусственных цветов, икебан, гирлянд;
45. Изготовление и ремонт оград, памятников, венков из металла;
46. Заточка режущих изделий и инструментов;
47. Разведение и реализация аквариумных рыб, декоративных птиц и других животных;
48. Ремонт и настройка музыкальных инструментов;
49. Услуги по видео- и фотосъемке;
50. Изготовление и реализация национальных сладостей, кондитерских изделий в домашних условиях без использования упаковочного оборудования;
51. Изготовление и реализация национальных лепешек и патыра;
52. Изготовление и реализация салатов и солений, а также изготовление и реализация в домашних условиях отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест или в местах, специально отведенных решением местных органов власти;
53. Изготовление и реализация прохладительных напитков, айрана, гужи на розлив и курта на дому$
54. Организация и ведение кружков;
55. Услуги по набивке чучел (таксидермические работы);
56. Выращивание и реализация цветов и декоративных деревьев (включая искусство бонсай);
57. Распространение рекламных буклетов, прием заказов операторами на дому;
58. Переплетные работы;
59. Демонстрация моделей одежды на показах, позирование для иллюстрированных журналов, рекламных фильмов и видеоклипов;
60. Услуги по организации и проведению экскурсий;
61. Создание и обработка текста (копирайтер, рерайтер, SEO-копирайтер, SEO-рерайтер, корректор, контент-менеджер, редактор, специалист по рассылке писем через е-mail, спичрайтер, транскрибер и другие);
62. Создание и обработка материалов мультимедиа, дизайна и художничества (веб-дизайнер, графический дизайнер, дизайнер компьютерных игр, дизайнер интерьера
ландшафтный дизайнер, дизайнер одежды, ретушер, фотоколлажист, редактор векторной графики, архитектор, дизайнер-визуализатор, дизайнер информации, дизайнер
интерфейса, технический дизайнер, моушн-дизайнер, баннермейкер, полиграфический дизайнер, флешер, 3D-дизайнер, видеоредактор, видеооператор, композитор,
звуковой режиссер аранжировщик, диктор, фоторедактор и другие);
63. Разработка и техническая поддержка программного обеспечения, информационных систем, мобильных приложений и вебсайтов (программист, специалист по апробации программного обеспечения, верстальщик веб-страниц, веб-аналитик, специалист по оптимизации веб-сайтов);
64. Услуги по переводу (перевод художественной литературы, технический перевод, перевод веб-сайтов, фильмов, компьютерных и мобильных приложений, презентаций, видео, аудио и рекламы);
65. Деятельность в социальных сетях (PR-менеджер, интернет-маркетолог, продвижение и реклама товаров (работ, услуг) в социальных сетях (SММ), администратор страниц в социальных сетях, аккаунт-менеджер, маркетолог, линк-менеджер, таргетолог, специалист по контекстной рекламе, директолог, медиапланировщик, SМО-специалист);
66. Деятельность в сфере подбора кадров (менеджер по работе c интернет-проектами, руководитель группы фрилансеров, HR-менеджер, рекрутер, личный ассистент);
67. Онлайн-консультирование (онлайн-консультант, онлайн-тренер, финансовый консультант, ведущий вебинара).