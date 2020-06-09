Какие работы могут выполнять самозанятые

Государственное регулирование предпринимательской деятельности и самозанятости упрощено постановлением президента Узбекистана от 8 июня.

Количество видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, расширился почти втрое — с 24 до 67. Напомним, такая мера поддержки предпринимательства анонсировалась на совещании с президентом в мае.

Ожидалось, что список самозанятых пополнят более 60 профессий, в том числе парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты, переводчики, дизайнеры и программисты. Отметим, что не все перечисленное вошло в перечень, закрепленный постановлением. В частности, таксистов к самозанятым не отнесли, зато в перечень попали фотографы и видеографы. Полный список видов деятельности самозанятых — в конце текста.

Самозанятые лица должны будут уплатить социальный налог за 2020 год в размере не менее 50% от суммы базовой расчетной величины, независимо от фактически отработанного времени в качестве самозанятого лица, сумма которого полностью направляется во внебюджетный Пенсионный фонд и исходя из которого определяется размер заработка для исчисления пенсии в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей.

При этом сохраняется требование, согласно которому самозанятые лица не в праве привлекать наемных работников, а также иметь работодателя.

Напомним, что доходы самозанятого не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Самозанятые, оказывающие услуги через интернет (фрилансеры), получили право принимать от нерезидентов из-за рубежа оплату в иностранной валюте за свою работу на счета в банках Узбекистана без внесения информации об этом в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций.

Кроме того, фрилансеры смогут оказывать услуги иностранным физическим и юридическим лицам без заключения контракта — путем принятия публичной оферты или обмена электронными сообщениями либо выставлением счетов-фактур (инвойс), в том числе в электронном виде.

Индивидуальных предпринимателей, согласно документу, будут ставить на учет в органах налоговой службы по месту осуществления деятельности. При этом на свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя будет его фотография.

Cемейные предприятия, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные для самозанятых лиц, с численностью участников не менее трех человек, будут уплачивать налог с оборота по ставке на 50% ниже от установленной.

С 1 июля регистрация самозанятых лиц будет проходить в уведомительном порядке через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика с выдачей QR-кода, который будет удостоверять факт регистрации в качестве самозанятого. При этом порядок выдачи временных трудовых удостоверений, введенный год назад, отменяется.

Разработкой и внедрением приложения займется Государственный налоговый комитет. Приложение будет служить для приема заказов и оплаты за услуги, выставления электронных счетов-фактур при оказании услуг юридическим лицам, рекламы товаров и услуг фрилансеров, а также добровольного ведения учета доходов и расходов — в дальнейшем эту информацию можно использовать для получения кредитов и/или применения налоговых вычетов.

Какие работы могут выполнять самозанятые

1. Репетиторство на дому — проведение индивидуальных и групповых занятий по образовательным дисциплинам с детьми и взрослыми;

2. Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за детьми;

3. Услуги физическим лицам по присмотру и уходу за больными и престарелыми лицами, нуждающимися в постоянном уходе;

4. Оказание услуг домохозяйствам по ведению домашнего хозяйства и выполнению домашней работы, включая уборку жилых помещений, приготовление пищи;

5. Уборка помещений, благоустройство и озеленение территории физического лица;

6. Ремонт и сборка мебели физических лиц на дому;

7. Общестроительные несложные ремонтно-строительные работы (бетонные, малярные, штукатурные работы, кладка кирпича и кафеля, перфорационные, столярные, слесарные и прочие общестроительные работы), выполняемые для физических лиц;

8. Мелкий ремонт и установка сантехнического оборудования физических лиц;

9. Внутриквартирные (в частных застройках — внутридомовые) электромонтажные работы (при наличии допуска по электробезопасности), выполняемые для физических лиц;

10. Земляные и рекультивационные работы на дехканских и приусадебных участках граждан;

11. Сельскохозийственные работы по заказу владельцев фермерских хозяйств (уход за сельскохозяйственными растениями и животными, сбор урожая сельхозкультур

и другие сельхозработы);

12. Работы по устройству ландшафта дачных и приусадебных участков граждан;

13. Помощь владельцам дехканских и приусадебных участков в посадке и уходе за сельскохозяйственными растениями, в сборе урожая сельхозкультур.

14. Выпас домашнего скота, уход за домашним скотом;

15. Ремонт и наладка компьютеров, установка лицензионного программного обеспечения физическим лицам;

16. Установка и ремонт бытовой техники, выполняемые на дому у заказчика;

17. Мелкий ремонт, установка аксессуаров и автосигнализации, пошив чехлов и напольного покрытия личных автомобилей физических лиц;

18. Мойка автомобилей, полировка кузова автомобилей физических лиц;

19. Погрузочно-разгрузочные работы на дому, выполняемые без применения средств механизации;

20. Сбор макулатуры, пластиковой тары, металлолома и иного вторсырья;

21. Народное целительство (при наличии лицензии);

22. Оказание услуг дворецкого и консьержа у частных лиц;

23. Доставка товаров физическим лицам с использованием личного транспорта (кроме грузовых перевозок);

24. Перевозка на рынках и в торговых комплексах мелких грузов в тележках;

25. Скупка и продажа товаров, бывших в употреблении;

26. Ремонт велосипедов;

27. Деревянное зодчество (деревянные скульптуры, строения ‘для детских площадок и парковых зон, выполненные из дерева)

28. Живопись.

29. Металлоремонтные работы (ремонт бытовых изделий из металла (изготовление дубликатов ключей, ремонт зонтов, несложный ремонт других бытовых металлоизделий), осуществляемый на дому);

30. Изготовление и реализация попкорна, мороженого на фрезере на дому;

31. Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках;

32. Розничная торговля газетами, журналами и книжной продукцией;

33. Парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра;

34. Услуги косметолога и другие аналогичные услуги;

35. Услуги по стирке и глажке на дому;

36. Ремонт швейных, меховых, кожаных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, пошив по индивидуальному заказу населения швейных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи;

37. Роспись по тканям (ручная окраска тканей и предметов одежды, нанесение на ткани рисунков, в том числе способом трафаретной печати и ручного нанесения рисунка);

38. Пошив обуви по индивидуальным заказам населения, ремонт, окраска и чистка обуви;

39. Индивидуальный пошив и ремонт занавесок и портьер, вышивание;

40. Изготовление и ремонт галантерейных изделий;

41. Изготовление и ремонт бижутерии и брелоков;

42. Изготовление ключей;

43. Изготовление и прокат средств измерений;

44. Изготовление венков (включая траурные), искусственных цветов, икебан, гирлянд;

45. Изготовление и ремонт оград, памятников, венков из металла;

46. Заточка режущих изделий и инструментов;

47. Разведение и реализация аквариумных рыб, декоративных птиц и других животных;

48. Ремонт и настройка музыкальных инструментов;

49. Услуги по видео- и фотосъемке;

50. Изготовление и реализация национальных сладостей, кондитерских изделий в домашних условиях без использования упаковочного оборудования;

51. Изготовление и реализация национальных лепешек и патыра;

52. Изготовление и реализация салатов и солений, а также изготовление и реализация в домашних условиях отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест или в местах, специально отведенных решением местных органов власти;

53. Изготовление и реализация прохладительных напитков, айрана, гужи на розлив и курта на дому$

54. Организация и ведение кружков;

55. Услуги по набивке чучел (таксидермические работы);

56. Выращивание и реализация цветов и декоративных деревьев (включая искусство бонсай);

57. Распространение рекламных буклетов, прием заказов операторами на дому;

58. Переплетные работы;

59. Демонстрация моделей одежды на показах, позирование для иллюстрированных журналов, рекламных фильмов и видеоклипов;

60. Услуги по организации и проведению экскурсий;

61. Создание и обработка текста (копирайтер, рерайтер, SEO-копирайтер, SEO-рерайтер, корректор, контент-менеджер, редактор, специалист по рассылке писем через е-mail, спичрайтер, транскрибер и другие);

62. Создание и обработка материалов мультимедиа, дизайна и художничества (веб-дизайнер, графический дизайнер, дизайнер компьютерных игр, дизайнер интерьера

ландшафтный дизайнер, дизайнер одежды, ретушер, фотоколлажист, редактор векторной графики, архитектор, дизайнер-визуализатор, дизайнер информации, дизайнер

интерфейса, технический дизайнер, моушн-дизайнер, баннермейкер, полиграфический дизайнер, флешер, 3D-дизайнер, видеоредактор, видеооператор, композитор,

звуковой режиссер аранжировщик, диктор, фоторедактор и другие);

63. Разработка и техническая поддержка программного обеспечения, информационных систем, мобильных приложений и вебсайтов (программист, специалист по апробации программного обеспечения, верстальщик веб-страниц, веб-аналитик, специалист по оптимизации веб-сайтов);

64. Услуги по переводу (перевод художественной литературы, технический перевод, перевод веб-сайтов, фильмов, компьютерных и мобильных приложений, презентаций, видео, аудио и рекламы);

65. Деятельность в социальных сетях (PR-менеджер, интернет-маркетолог, продвижение и реклама товаров (работ, услуг) в социальных сетях (SММ), администратор страниц в социальных сетях, аккаунт-менеджер, маркетолог, линк-менеджер, таргетолог, специалист по контекстной рекламе, директолог, медиапланировщик, SМО-специалист);

66. Деятельность в сфере подбора кадров (менеджер по работе c интернет-проектами, руководитель группы фрилансеров, HR-менеджер, рекрутер, личный ассистент);

67. Онлайн-консультирование (онлайн-консультант, онлайн-тренер, финансовый консультант, ведущий вебинара).