UzautoTrailer напоминает, что остается все меньше времени для приобретения популярной модели автосамосвала КАМАЗ 6520−1043 по выгодной акции «3 в 1».

Что получит покупатель:

безусловную скидку в размере 72 млн сумов, цена в рамках акции 598 млн сум с учетом НДС (стандартная цена 670 млн сумов);

16% годовых — лизинг от производителя сроком на 36 месяцев;

реальный бонус — восемь бесплатных технических обслуживаний на общую сумму 15 млн сумов, включающие в себя замену всех масел и фильтров.

Акция продлится до 1 августа.

Компания UzAuto Trailer официально заявляет, что покупатели получат все без обмана и сложных процедур.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−88−66.

Сайт: kamazleasing.uz

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