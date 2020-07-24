UzautoTrailer напоминает, что остается все меньше времени для приобретения популярной модели автосамосвала КАМАЗ 6520−1043 по выгодной акции «3 в 1».
Что получит покупатель:
- безусловную скидку в размере 72 млн сумов, цена в рамках акции 598 млн сум с учетом НДС (стандартная цена 670 млн сумов);
- 16% годовых — лизинг от производителя сроком на 36 месяцев;
- реальный бонус — восемь бесплатных технических обслуживаний на общую сумму 15 млн сумов, включающие в себя замену всех масел и фильтров.
Акция продлится до 1 августа.
Компания UzAuto Trailer официально заявляет, что покупатели получат все без обмана и сложных процедур.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−88−66.
Сайт: kamazleasing.uz
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