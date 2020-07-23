За первое полугодие административные суды рассмотрели 6871 спорное дело, вытекающее из публично-правовых отношений. В результате восстановлены права 4820 граждан и юридических лиц, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Кроме того, административные суды рассмотрели 149684 дела о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности, в отношении 183137 лиц . При этом в отношении 120484 лиц применены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы страны.

Больше всего рассмотрено дел о перевозке пассажиров автотранспортом без лицензии, отсутствии учета объектов налогообложения или нарушении порядка ведения кассовых операций, а также платежной дисциплины, оскорблении, мелком хулиганстве, управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, причинении легкого телесного повреждения, мелком хищении, управлении транспортными средствами без документов и невыполнении законных требований работника органов внутренних дел.

В частности, в отношении 8850 лиц рассмотрены 8727 дел о правонарушениях, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения и уклонением водителей от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Из них в отношении 8555 лиц применены административные взыскания в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами и административного ареста.

В отношении 1971 лица рассмотрены 1968 дел о правонарушениях, связанных с нарушением водителями Правил дорожного движения, повлекшим причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба. Из них в отношении 1738 лиц применено административное взыскание в виде штрафа, а 1499 лиц дополнительно вместе со штрафом лишены права управления транспором.

Почти 27% всех дел, или 47510, рассмотрено административными судами в ходе выездных заседаний.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 2740 жалоб и протестов, из них 336 изучены на основе материалов дел. Отменено 198 и изменено 28 решений нижестоящих судов.