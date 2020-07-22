В Луцке утром 21 июля вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, в котором находились около 20 пассажиров, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Мужчина позвонил утром в полицию, представился как Максим Плохой и заявил, что вооружен и заминировал автобус. Тогда с подозреваемым начались переговоры, приоритет полиции был отдан освобождению заложников. Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг», центр города перекрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале операции и добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Плохой — это Максим Кривош, уроженец Оренбургской области России. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

Требования захватчика появились в Twitter, пишет УНИАН, и на YouTube. В видеоролике вооруженный мужчина поздравил всех «с днем антисистемы» и назвал государство «первым террористом».

Он потребовал, чтобы руководители судов, министерств, прокуратур, парламентов и олигархи, а также руководители церкви записали и опубликовали заявления и назвали себя террористами в законе. Если это требование не будет исполнено, он пригрозил взорвать автобус и еще одну бомбу, якобы спрятанную в Луцке в другом месте.

Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с захватчиком несколько минут, у мужчины были требования и к президенту. Глава государства должен был записать видео с призывом смотреть всем фильм «Земляне» (документальный о проблеме эксплуатации животных людьми) и разместить ролик в социальных сетях, но перед этим захватчик должен был освободить троих людей. Президент выполнил это требование, а после освобождения заложников — удалил сообщение.

Мужчина удерживал заложников на протяжении 12 часов. В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

После освобождения заложников мужчина был задержан. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отсутствие жертв при освобождении заложников.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у мужчины были сообщники. «Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка», — сказал министр на брифинге в Луцке.

Служба безопасности Украины открыла дело по статье «террористический акт».