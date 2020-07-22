Parkent Plaza — это ультрасовременный проект, задающий высокую планку строительства жилых комплексов. Компания FDG предлагает клиентам специальные условия для приобретения квартир с ремонтом. Так можно выбрать квартиру под себя, учитывая собственные возможности и пожелания.





Для более детального знакомства с проектом Parkent Plaza и его особенностями в офисе компании FDG установлен макет жилого комплекса. Он демонстрирует:

как именно будет выглядеть ЖК к окончанию строительства;

в какой очередности располагаются фазы строительства;

где проходят транспортные магистрали;

на какую сторону выходят окна в той или иной квартире.





Все это в совокупности дает клиентам полное представление об архитектуре жилого комплекса Parkent Plaza и обо всех его особенностях. В проекте уделено колоссальное внимание концепции внутреннего двора Parkent Plaza. Красивая радиальная брусчатка, украшающая островки зелени, оригинальное расположение скамеек для спокойного отдыха, детские площадки и многое другое.





ЖК Parkent Plaza обладает множеством особенностей. Например, можно совершенно не волноваться о безопасности детей, поскольку доступ во внутренний двор для автомобилей полностью заблокирован. Есть подземный паркинг, въезд в который представляет собой навес, который еще и служит отличной обзорной площадкой. Зимой же этот навес превращается в горку для веселых детских игр.





Изюминкой макета служит оригинальная подсветка, показывающая, как ярко светится Parkent Plaza в темное время суток. Это настолько красиво, что завораживает взгляд.

Если давно было желание купить квартиру с ремонтом в безопасном и благоустроенном районе, то отдел продаж компании FDG может в этом помочь. Менеджеры предоставят индивидуальные условия для покупки квартиры.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Адрес офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 180.

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