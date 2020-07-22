Президент Шавкат Мирзиёев 21 июля подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих повышение размера штрафов за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей. Документ был принят Законодательной палатой 1 мая и одобрен Сенатом 19 июня.

Согласно поправкам в статью 47 КоАО, невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения, влечет наложение штрафа от 1 до 5 базовых расчетных величин (ранее — от 0,5 до 3 БРВ).

Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, наказываются штрафом от 5 до 10 БРВ (ранее — от 3 до 5 БРВ).

Воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования влечет наложение штрафа от 10 до 15 БРВ (ранее — от 5 до 10 БРВ).

Совершение правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания наказывается штрафом от 15 до 25 БРВ (ранее — от 10 до 20 БРВ) или административным арестом до 15 суток.

С предложением повысить штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей в декабре прошлого года выступила Генеральная прокуратура.