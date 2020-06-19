Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 19 июня одобрил закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, предусматривающих повышение размера штрафов за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.

В частности, в статью 47 КоАО будут внесены следующие поправки:

невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения, влечет наложение штрафа от 1 до 5 базовых расчетных величин (сейчас — от 0,5 до 3 БРВ);

(сейчас — от 0,5 до 3 БРВ); те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, наказывается штрафом от 5 до 10 БРВ (сейчас — от 3 до 5 БРВ).

(сейчас — от 3 до 5 БРВ). воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования — штраф от 10 до 15 БРВ (сейчас — от 5 до 10 БРВ).

(сейчас — от 5 до 10 БРВ). совершение правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания — штраф от 15 до 25 БРВ (сейчас — от 10 до 20 БРВ) или административный арест до 15 суток.

Теперь закон с дополнениями, одобренный Сенатом, должен подписать президент.

С предложением повысить штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей в декабре прошлого года выступила Генеральная прокуратура.