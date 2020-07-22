Компания Bizning Uylar реализует квартиры в новом жилом комплексе Yangi ChoshTepa в кредит на 20 лет. Это отличная возможность приобрести недвижимость в ЖК с обустроенной территорией.

Жилой комплекс Yangi ChoshTepa в Сергелийском районе представлен 20-ю семиэтажными жилыми домами, 5 из которых уже полностью заселены, а остальные 15 находятся на стадии облицовочно-фасадных работ и внутренней отделки.

Yangi ChoshTepa расположен на берегу канала. Он также окружен большой зеленой территорией с оборудованными детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями, фонтаном и собственным паркингом.

Предлагаемая квадратура жилья — от 35 до 97 кв. м. Кроме того, все квартиры Yangi ChoshTepa поступают в продажу с готовым ремонтом.

Компания Bizning Uylar Development предлагает приобрести квартиру по новым выгодным условиям оплаты. Благодаря этому можно перевести деньги через Apelsin, Payme, Click.

Дополнительную информацию о кредите и условиях оплаты можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00.

Сайт: bizninguylar.uz

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