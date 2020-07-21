Компания Dream City Development заботится о комфорте своих клиентов и стремится всегда учитывать их потребности. Создание собственного дизайнерского бюро Dream Architect позволяет компании предлагать дополнительный спектр услуг.

Индивидуальный подход

Дизайн-бюро Dream Architect — это эксперты в области проектирования, которые разрабатывают и реализовывают дизайн-проекты интерьера апартаментов или коммерческого помещения. На сегодняшний день бюро спроектировало более 150 дизайн-проектов в жилых комплексах Gardens Residence и Boulevard.

Специалисты обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая его пожелания, потребности и бюджет, и предоставляют высокое качество работы.

Архитектурное бюро контролирует каждый этап: от создания 3D-модели планировки до приема и контроля исполнения.

Экономия времени и ресурсов

Приобретение недвижимости вызывает массу вопросов, решение которых отнимает много сил и времени. Это разделение пространства на зоны, оформление и дизайн помещения.

Поручить ремонт дизайн-бюро Dream Architect будет отличным решением. Это поможет сэкономить драгоценное время и правильно распределить ресурсы. Специалисты предлагают уже готовые проверенные и оптимальные варианты для рационального использования площади.

Дизайн-бюро Dream Architect напрямую сотрудничает с поставщиками высококачественных материалов. Это позволяет снизить их конечную стоимость, чего не будет при самостоятельном ремонте.

Гибкие и выгодные условия

Клиенты могут выбрать один или несколько этапов выполняемых работ: черновая и предчистовая отделки или готовый ремонт с интерьером и меблировкой под ключ.

Для комфорта клиентов компания Dream City Development предлагает удобные и выгодные условия платежей на услуги дизайн-бюро: скидки при единоразовой оплате, гибкие условия рассрочки или отложенного платежа.





Более подробно с проектами Dream Architect и перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться в офисе компании Dream City Development.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр. Алишера Навои.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Сайт: dreamcity.uz

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