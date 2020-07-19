Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса на конец субботы достигло 16186, увеличившись за день на 579 (днем ранее — 541), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 138 случая подтверждено в карантинных учреждениях и 441 — у бывших в контакте с больными.

Из 118 последних случаев 40 выявлено в карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за рубежа), 31 — в Ташкенте у сдавших тесты по причине повышения температуры тела или контакта с заболевшими, 25 — в Бухарской области и 22 — в Сырдарбинской области у контактировавших с заболевшими.

В течение дня сообщено о выздоровлении еще 124 пациентов, общее число вылечившихся достигло 9127 (56%).

Число умерших пациентов с коронавирусом, о которых сообщил Минздрав, достигло 83. Два последних случая — 69-летний житель Гулистана Т. С. (гсспитализирован 11 июля после подтверждения COVID-19, 29 июня перенес инфаркт миокарда) и 55-летний житель Зангиатинского района У. А. (госпитализирован 16 июля в крайне тяжелом состоянии).

Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находится 6976 человек, состояние 71 тяжелое, 21 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 60552 человек, в стационарных — 22871.