Число случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 15607, увеличившись за день на 541 (днем ранее — 485), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. За 17 июля 170 случаев выявлено в карантинных учреждениях и 371 — у бывших в контакте с заболевшими.

Из последних 125 случаев 52 зарегистрировано к карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за границы), 35 — в Сырдарьинской области у бывших в контакте с заболевшими и у сдавших тест в связи с повышением температуры тела, 24 — в Андижанской области и 14 — в Каракалпакстане у контактировавших.

В течение дня сообщено о 4 случаях смерти граждан, у которых был подтвержден коронавирус: 3 в Ташкенте и 1.- в Ташкентской области. Общее число случаев смерти, о которых сообщил Минздрав, достигло 79.

В пятницу было выписано 220 пациентов, всего к настоящему времени от коронавируса выздоровели 9003 человек, или 57%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 6525 человек, состояние 70 из них тяжелое, 11 — крайне тяжелое. Сколько человек находится на домашнем лечении, не уточняется.

На карантине в домашних условиях содержится 60211 человек, в стационарных — 22061.

По данным Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, 17 июля в вирусологических лабораториях агентства было проведено 21410, а всего с марта — 1534185 ПЦР-тестов на коронавирус.

Источник: Минздрав.