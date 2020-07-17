Ректор Бухарского государственного медицинского института Амрилло Шодиевич Иноятов назначен заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Соответствующий указ 16 июля подписал глава государства, сообщает УзА.

Доктор медицинских наук Амрилло Иноятов возглавлял институт с 2017 года, будучи выпускником этого вуза. До этого работал заведующим кафедрой «Хирургическая стоматология», с 2012 по 2014 год был деканом стоматологического факультета института.