Должностные лица инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» в Хорезмской области путем мошенничества и подделывания документов расхитили бюджетные средства в размере 2,7 млрд сумов (почти $265 тысяч), сообщили в Генеральной прокуратуре.

Служба единого заказчика — организация, уполномоченная управлять жилищным фондом в части обеспечения надлежащего содержания и ремонта жилищного фонда, нежилых помещений и строений, инженерного оборудования, придомовых территорий, расчета и сбора всех платежей, расчета с подрядными организациями и поставщиками услуг.

В ходе доследственной проверки Хорезмского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выяснилось, что в 41 случае сотрудники компании на основе внутреннего конкурса под председательством руководителя и без проведения тендеров выдавали строительные объекты подрядным организациям, не имеющим строительной техники, финансовых возможностей и рабочей силы.

Приписав на их счет невыполненные строительные и ремонтные работы и подделав необходимые документы, должностные лица в 2019—2020 годах совершили хищение путем присвоения или растраты бюджетных средств на 2,7 млрд сумов.

В отношений сотрудников компании по соответствующим статьям возбуждено уголовное дело.

Напомним, в мае в ходе выступления на пленарном заседании Сената генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев сообщал, что в 2019 году в сфере строительства были выявлены хищения на 75 млрд сумов.