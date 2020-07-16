Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 15 июля первым заместителем министра здравоохранения назначен Абдухаким Муминович Хаджибаев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Информация о назначении была озвучена на совещании по ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. На нем глава государства подверг критике Минздрав и руководство столицы за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных.

Доктор медицинских наук, профессор Абдухаким Хаджибаев (1951 года рождения, выпускник Ташкентского государственного медицинского института — 1974)) с апреля 2017 года работал заместителем министра здравоохранения — генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Первым замминистра здравоохранения назначается в третий раз. Он занимал этот пост, совмещая его с руководством РНЦЭМП, в 2016—2017 годах, а также в в 2003—2007 годах. В 2007—2016 и 2000−2003 годах был генеральным директором РНЦЭМП.