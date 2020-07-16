Американская компания Honeywell UOP предоставит технологии для производства топлива стандарта «Евро-5» Бухарскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

Бухарский НПЗ и Honeywell подписали лицензионное соглашение на предоставление технических лицензий, а также инженерное соглашение на разработку пакета проектной документации для модернизации НПЗ.

Проект модернизации направлен на увеличение глубины переработки существующих мощностей НПЗ с 79% до 95%, выхода светлых нефтепродуктов с 77% до 91%, производство нефтепродуктов, отвечающих требованиям стандарта «Евро-5», добавили в «Узбекнефтегазе».

В марте завод впервые в Узбекистане приступил к выпуску дизельного топлива стандартов «Евро-4» и «Евро-5». Мощность производства на первом этапе составит 100 тысяч тонн продукции в год. Запуск производства был осуществлен в результате замены катализатора установки гидроочистки газойля. В монтаже и пусконаладочных работах принимала участие французская Axens.

Ранее «Узбекнефтегаз» сообщал, что на Бухарском НПЗ в 2019—2025 году будет проведена модернизация предварительной стоимостью 553 млн долларов. Проект, рассчитанный на три этапа, предусматривает выход на проектную мощность переработки 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта «Евро-5», 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно. Проект подготовлен южнокорейской SK Engineering и финансируется за счет средств узбекской стороны и привлекаемых прямых иностранных инвестиций.