Всем негосударственным и частным медицинским организациям Узбекистана разрешено оказывать лечение пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом стало известно на совещании под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова в четверг, сообщил Telegram-канал Koronavirus Info. Информацию «Газете.uz» также подтвердил источник в правительстве.

Напомним, частные медучреждения проводят ПЦР-тесты на коронавирус с 24 июня.

Минздраву и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных клиник по указанным вопросам.

Кроме того, на совещании объявлено об освобождении от таможенных пошлин импортируемых кислородных концентраторов, которые необходимы для лечения пациентов с COVID-19, осложненных пневмонией и другими легочными заболеваниями.

В настоящее время устройства для механотерапии, аппараты массажные, аппаратура для психологических тестов для определения способностей, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура облагаются 5-процентной пошлиной.