В Узбекистане подтверждено еще 206 случаев коронавируса COVID-19, общее число случаев достигло 14787, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

53 из новых случаев выявлено в карантинном центре под Ташкентом (все — прибывшие из-за рубежа), 101 — в столице у граждан, сдавших тесты по причине высокой температуры тела или контакта с инфицированными, 35 — в Сурхандарьинской области и 17 — в Каракалпакстане у бывших в контакте с заболевшими.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 8655. Сообщено еще об одном случае смерти пациента с COVID-19 — 55-летнего Ш. А., жителя Юнусабадского района Ташкента.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 6060 пациентов. Состояние 60 из них тяжелое, 7 — крайне тяжелое.