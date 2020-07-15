За первое полугодие по 327 уголовным делам к ответственности привлечены 459 должностных лиц, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. За аналогичный период 2019 года по 397 уголовным делам к ответственности привлекались 537 лиц.

Из общего числа 4 должностных лица являются сотрудниками республиканского, 13 — областного и 442 — районного (городского) уровней.

Привлеченные к уголовной ответственности совершили такие преступления, как:

хищение чужого имущества путем присвоения и растраты (180 лиц);

мошенничество (92);

получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (57);

злоупотребление должностными полномочиями (16);

должностная халатность (10);

превышение должностных полномочий (8);

должностной подлог (7);

другие преступления (89).

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 172,2 млрд сумов, из них взыскано 114,2 млрд сумов.

Как сообщала Генпрокуратура в апреле, за первые три месяца этого года к уголовной ответственности были привлечены 115 должностных лиц.