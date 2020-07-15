За первое полугодие по 327 уголовным делам к ответственности привлечены 459 должностных лиц, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. За аналогичный период 2019 года по 397 уголовным делам к ответственности привлекались 537 лиц.
Из общего числа 4 должностных лица являются сотрудниками республиканского, 13 — областного и 442 — районного (городского) уровней.
Привлеченные к уголовной ответственности совершили такие преступления, как:
- хищение чужого имущества путем присвоения и растраты (180 лиц);
- мошенничество (92);
- получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (57);
- злоупотребление должностными полномочиями (16);
- должностная халатность (10);
- превышение должностных полномочий (8);
- должностной подлог (7);
- другие преступления (89).
В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 172,2 млрд сумов, из них взыскано 114,2 млрд сумов.
Как сообщала Генпрокуратура в апреле, за первые три месяца этого года к уголовной ответственности были привлечены 115 должностных лиц.