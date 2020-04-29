За первые три месяца года по 87 уголовным делам к уголовной ответственности привлечены 115 должностных лиц, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Из общего числа 4 должностных лица являются сотрудниками областных и 111 сотрудниками районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

Привлеченные к уголовной ответственности совершили такие преступления, как:

хищение чужого имущества путем присвоения и растраты (50 лиц);

получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (21);

мошенничество (7);

должностной подлог (6);

халатность (3);

злоупотребление служебным положением (1)

другие преступления (27 лиц).

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 51,3 млрд сумов, отметили в Генпрокуратуре. В ходе предварительного следствия из них взыскано 18,3 млрд сумов.

Как сообщала Генпрокуратура ранее, за 2019 год по 994 уголовным делам к уголовной ответственности были привлечены 1339 должностных лиц. Среди них 40 сотрудников республиканского уровня, 115 — областного и 1184 — районного (городского).

Из общего числа 660 совершили хищение имущества, 167 — мошенничество, 127 лиц тем или иным образом участвовали во взяточничестве, 47 злоупотребили должностными полномочиями, 25 — превысили их, 22 — допустили должностную халатность, 11 лиц совершили должностной подлог и еще 280 лиц совершили иные преступления.

В результате совершения этих преступлений за весь минувший год был нанесен урон почти в 1,9 трлн сумов, из которых были возмещены 1,7 трлн сумов.