В первом полугодии объем продажи иностранной валюты физическими лицами достиг 2,2 млрд долларов, увеличившись на 57%, или 797 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Объем покупки иностранной валюты физлицами составил 1,7 млрд долларов, что в три раза больше, чем за соответствующий период 2019 года (557 млн долларов).

Положительное сальдо по данным операциям сложилось на уровне 491 млн долларов, что на 351 млн долларов, или 42%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне зафиксировано наименьшая разница между покупкой и продажей валюты населению — всего 22 млн долларов. Банки купили у населения 345 млн и продали 323 млн долларов.

Наибольшее отрицательное сальдо (-149 млн долларов) было зафиксировано в апреле, когда граждане купили 321 млн долларов, а продали банкам всего 172 млн долларов.

За первое полугодие больше всего валюты население продало банкам в январе — 418 млн и в марте — 514 млн долларов. Куплено у банков иностранной валюты в эти месяцы 303 млн и 221 млн долларов соответственно.

Накануне ЦБ сообщил, что объем денежных переводов в Узбекистан начал восстанавливаться после снижения на фоне пандемии. За первые полгода в страну отправили 2,4 млрд долларов, из них 621 млн — в июне.