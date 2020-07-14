Объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан начал восстанавливаться после падения в марте и апреле, следует из данных Центрального банка.

За первое полугодие объем поступивших в страну переводов составил 2,4 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 156 млн долларов, или 6%.

В январе в Узбекистан отправили 400 млн долларов, в феврале — 385 млн долларов. С началом пандемии объем переводов резко снизился: в марте до 296 млн, в апреле — 250 млн долларов.

В мае объем переводов начал восстанавливаться — в страну было отправлено 485 млн долларов, а в июне этот показатель увеличился до 621 млн долларов.

Объем отправленных валютных средств достиг 427 млн долларов, что меньше, чем за тот же период прошлого года на 40 млн долларов, или 9%.

Всемирный банк прогнозировал, что мировой объем денежных переводов в 2020 году сократится почти на 20% на фоне пандемии. В банке отмечали, что высокая зависимость от денежных переводов из России может усилить влияние негативных внешних шоков на экономики Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.