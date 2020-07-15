Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 15 июля выросло на 173 и достигло 14466, сообщило Министерство здравоохранения.

Из числа новых случаев 56 выявлено в карантинном центре, 60 — в Ташкенте, 21 — в Наманганской области, 19 — в Андижанской области, 12 — в Кашкадарьинской и 5 — в Навоийской.

Число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось на 16 и составляет 8343. Лечение проходят 6054 пациента.

Минздрав также сообщил о смерти 37-мужчины, у которого диагностировали коронавирус. У жителя Пскентского района Ташкентской области М. М. с 3 июля начался кашель и появилась одышка, он стал лечиться в домашних условиях.

После ухудшения состояния мужчину 9 июля госпитализировали в инфекционную больницу в Зангиатинском районе. 12 июля у него появились признаки тромбоэмболии легочной артерии, его подключили к аппарату ИВЛ. Больному был поставлен диагноз «тяжелое течение COVID-19» и двусторонняя пневмония.

Несмотря на реанимационные процедуры, М. М. скончался от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.

Это 69-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.