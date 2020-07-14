Посольство Узбекистана в Москве взяло на контроль ситуацию с погромом офиса компании Renaissance Heavy Industries на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в России рабочими-узбекистанцами 13 июля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В понедельник благовещенский Instagram-блог skaner28 опубликовал видео разгрома офиса на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). «Отдельные группы рабочих вступили в открытый конфликт с руководством компании, причинили ущерб административным и бытовым зданиям, также нападению рабочих подвергся продуктовый магазин, расположенный на территории одного из вахтовых поселков ГПЗ», — пишет ИА «Амур.инфо».

По данным агентства, одним из факторов, спровоцировавших волнения рабочих, стал вопрос доплат. С июня из зарплат рабочих удерживались расходы по оплате их патентов на трудовую деятельность, хотя прежде работодатель оплачивал эти расходы самостоятельно.

Руководство компании-подрядчика Амурского ГПЗ — Renaissance Heavy Industries — якобы пообещало работникам, что удержанные суммы будут компенсированы позже. Однако, как пишет агентство, работники психологически устали от длительной вахты, растянувшейся из-за пандемии, «поэтому отсутствие четкой информации по срокам выплаты этой суммы сработало как спусковой крючок».

У многих работников вахтовый период закончился несколько месяцев назад, и они должны были улететь домой. Однако из-за введенных на ГПЗ мер безопасности для удержания ситуации с коронавирусом под контролем вахтовые периоды рабочих были продлены. Кроме того, неизвестно, когда именно наступит межвахта, а «домашние для строителей страны пускают к себе авиарейсы очень избирательно», пишет «Амур.инфо».

Прокуратура Амурской области установила, что Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке произвела удержание из заработной платы более 1000 работников в целях оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего удержано более 14,4 млн рублей.

В отношении компании и руководителя ее территориального подразделения прокуратура возбудила дела о нарушении трудового законодательства. На контроле прокуратуры также находится расследование уголовных дел о хулиганстве и участии в массовых беспорядках.

Посольство Узбекистана поддерживает контакт с Министерством внутренних дел и другими российскими уполномоченными органами по вопросу произошедшего. На место происшествия выехал генконсул посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.

«Посольство будет информировать о ходе и результатах совместной с российской стороной работы по детальному изучению причин и условий, способствовавших конфликту, а также выработке приемлемого для всех сторон решения проблемы», — заявили в МИДе Узбекистана.

Между тем, по данным РИА Новости, Амурский ГПЗ заявил, что финансовые разногласия между компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы, в ближайшие часы сотрудники «должны полноценно вернуться к работам» на площадке.