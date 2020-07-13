Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось на 196 и составило 13193, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

142 случая выявлено среди населения Ташкента, 25 — в Наманганской области (21 — у бывших в контакте с инфицированными и взятых на карантин и 4 — среди населения), 20 — в Бухарской области (бывшие в контакте) и 9 — в Ферганской области (2 — бывшие в контакте и 7 — среди населения).

Число выздоровевших от коронавируса составляет 7852. На лечении находится 5280 человек, состояние 43 из них тяжелое и 7 — крайне тяжелое.