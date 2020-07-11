Количество случаев коронавируса, зарегистрированных в Узбекистане, достигло 12027, увеличившись за пятницу на 463 (днем ранее — 472), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 170 последних случаев 99 выявлено в карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за границы), 24 — в Ташкенте (все — среди населения), 24 — в Наманганской области (18 — бывшие в контакте с больными и взятые на карантин, 6 — среди населения), 16 — в Каракалпакстане (9 — контактировавшие, 7 — среди населения), 6 — в Джизакской области и 1 — в Ферганской (среди населения).

В целом за день 268 случаев было выявлено в карантинных учреждениях и 195 — среди населения.

В течение дня было выписано 243 человек, выздоровевших от коронавируса, общее число вылечившихся достигло 7530 (62%). Число умерших пациентов.с COVID-19 увеличилось на 3 и составило 54.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 4443 человек, состояние 43 из них тяжелое, 10 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.